الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 9 من تموز 2025

دمشق:

1- أمسية شعرية في المركز الثقافي بالميدان، بمشاركة الشعراء عبد الرحمن الحجو وفاطمة خلف ومصطفى خليل ومحي الدين الطريفي، الساعة الـ 4 عصراً.

2 – ورشة عمل لمؤسسة بيت الإبداع بعنوان “عوامل النهضة والإبداع”، للأستاذ محمد سائر الشبعان في مسرح الخريجين على أوتستراد المزة، الساعة الـ 5 مساء.

3 – محاضرة للدكتور أنس تللو في المركز الثقافي بالميدان بعنوان “بيت المونة الدمشقي”، الساعة الـ 5 مساء.

4 – حفلات نهاية العام الدراسي لطلاب المعهد العالي للموسيقا في قاعة التدريبات الأوركسترالية بالمعهد، الساعة الـ 6 مساء.

5 – عرض مسرحية “كل عار وأنتم بخير” للأخوين ملص على خشبة مسرح القباني الساعة الـ 6 مساء.

حلب:

1- محاضرة بعنوان “الآراميون عقائد ما بعد الموت” للدكتور عماد محمد قدور في حديقة جمعية العاديات بحلب، الساعة الـ 7.30 مساء.