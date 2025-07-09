وزير التربية ومعاون وزير الداخلية يتفقدان مراكز امتحانية في درعا

درعا-سانا

تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، ومعاون وزير الداخلية اللواء أحمد لطوف اليوم، عدداً من مراكز امتحانات شهادة التعليم الأساسي في محافظة درعا.

وتم خلال الجولة الاطلاع على سير العملية الامتحانية والتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب، إلى جانب الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بمراكز امتحانات شهادة الثانوية العامة، والتأكيد على أهمية تهيئة البيئة الملائمة لضمان حسن سير الامتحانات وراحة الطلاب.

ورافق الوزير تركو واللواء لطوف في جولتهما محافظ درعا أنور طه الزعبي، وقائد الأمن الداخلي في المحافظة العميد شاهر عمران، ومدير التربية في المحافظة محمد الكفري.

واليوم هو آخر أيام امتحانات شهادة التعليم الأساسي التي انطلقت في الـ 21 من حزيران الماضي.