أكثر من 110 شهداء جراء مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ صباح اليوم وحتى الآن إلى أكثر من 110 شهداء ومئات الجرحى، وذلك بعد انتهاء اتفاق التهدئة المؤقتة التي استمرت لأسبوع واحد فقط.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلين في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وفي بلدة بيت لاهيا شمال القطاع غزة ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى وسط صعوبات تواجهها طواقم الإسعاف والإنقاذ في الوصول إلى المكان في ظل كثافة القصف.

وقصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات وسط القطاع، ومنزلاً في بني سهيلا شرق خان يونس جنوب القطاع، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، إضافة إلى انتشال طواقم الإسعاف والإنقاذ 5 شهداء من تحت أنقاض منزل في جباليا شمال القطاع.

وأفادت الوكالة باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لمنزل شرق مدينة رفح جنوب القطاع، مشيرة إلى وصول 30 شهيداً غالبيتهم من الأطفال والنساء إلى مستشفى المعمداني جراء قصف الاحتلال مدينة غزة، ولا سيما حيي الشجاعية والزيتون.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح في حصيلة غير نهائية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency