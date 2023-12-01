إخلاء 44 مدرسة هندية بعد تلقيها تهديدات بوجود قنابل

نيودلهي-سانا

أعلنت الشرطة الهندية اليوم إخلاء 44 مدرسة في مدينة بنغالور بولاية كارناتاكا الهندية بعد تلقيها تهديدات عبر البريد الإلكتروني بوجود قنابل فيها.

ونقلت قناة إن دي تي في الهندية عن الشرطة قولها: إنه تم اجلاء الطلاب والمعلمين كإجراء احترازي وقامت عناصرها بالبحث عن أي مواد مشبوهة بعد تهديدات عن زرع متفجرات في مباني المدارس، مضيفة: إنه تم أيضاً إيفاد فرق تفكيك القنابل إلى كل المدارس التي تلقت تهديدات.

وأكد وزير داخلية ولاية كارناتاكا جي باراميشوارا أن السلطات تأخذ الأمر على محمل الجد وتم توجيه الشرطة بالتعامل معه كأولوية.

وخلال العام الماضي تلقت سبع مدارس في بنغالور تهديدات مماثلة بوجود قنابل ولكن تبين لاحقاً أنها مجرد تهديدات كاذبة.

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