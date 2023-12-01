رئيس الأوروغواي يتقبل أوراق اعتماد السفير سلامة سفيراً غير مقيم لسورية

مونتيفيديو-سانا

تقبل الرئيس الأوروغواني لويس لاكاجيه بو أمس أوراق اعتماد الدكتور سامي سلامة سفيراً فوق العادة ومطلق الصلاحية للجمهورية العربية السورية غير مقيم لدى الأوروغواي.

ونقل السفير سلامة للرئيس الأوروغواني تحيات السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية و تقبلها شاكراً.

والتقى السفير سلامة وزير خارجية الأوروغواي الجديد عمر باغانيني ونقل إليه رسالة التهنئة التي وجهها الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية و المغتربين بمناسبة تولي الوزير باغانيني مهامه الجديدة و تقبلها شاكراً.

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