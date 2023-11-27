خبيران روسيان: لولا الدعم الأمريكي (لإسرائيل) لما تجرأت على ارتكاب جرائمها في المنطقة

موسكو-سانا

أكد المشرف العلمي لدى مركز “بريماكوف” للتعاون في مجال السياسة الخارجية رسلان موميدوف أنه لولا الدعم الأمريكي العسكري واللوجستي لكيان الاحتلال الإسرائيلي لما تجرأ على ارتكاب حماقاته وعربدته في المنطقة ولنال الرد المناسب.

وأوضح موميدوف في تصريح لمراسل سانا على هامش منتدى “قراءات بريماكوف” اليوم في موسكو أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتبنى مواقف متطرفة وتهدد بمواصلة الحرب في قطاع غزة، مرجحاً مواصلتها لعدوانها إن لم تحاول الدول الكبرى ردعها.

ولفت موميدوف إلى وجود نشاط دبلوماسي على المستوى العالمي والإقليمي لمحاولة استمرار التهدئة في قطاع غزة.

بدوره اعتبر مدير معهد الدراسات السياسية عضو مجلس السياسة الدفاعية في روسيا الاتحادية سيرغي ماركوف أن الاعتداءات الإسرائيلية ضد سورية تأتي في إطار محاولات (إسرائيل) تشكيل فضاء سياسي وعسكري داعم لها وموال للولايات المتحدة الأمريكية.

وبين ماركوف أن سورية هي دولة غنية بثقافتها وإرثها الحضاري وتاريخها العريق، ولعبت دوراً حاسماً في مصير منطقة الشرق الأوسط برمتها على مدى قرون طويلة، موضحاً أن الأمريكيين لا يؤججون النزاعات في المنطقة فحسب بل ويسعون إلى السيطرة على الحكم في المنطقة كما جرى في أوكرانيا التي يحاولون توجيه ضربة لروسيا من خلالها.

وأشار الخبير الروسي إلى أن الولايات المتحدة تساند الكيان الصهيوني في جرائمه في غزة لتنفيذ خطتها في المنطقة.

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