الصين تطالب باستمرار التهدئة في قطاع غزة وترحب بالجهود الرامية لذلك

بكين-سانا

أعربت الصين عن ترحيبها بكل الجهود التي تساعد على تحقيق التهدئة الدائمة في قطاع غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي عليه.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين قوله خلال مؤتمر صحفي، تعليقاً على الوضع في غزة: “يجب تشجيع الخطوات نحو السلام مهما كانت صغيرةً، والتغلب على الصعوبات مهما كانت شاقةً وبكل جهد ممكن”.

وأكد وانغ على أن “العنف لا يحقق الأمن، واستخدام القوة لن يخلق السلام الدائم”، داعياً إلى “التنفيذ الجاد لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2712 والقرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة، بشكل مشترك وفعال”.

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