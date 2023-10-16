إنتاج أكثر من 850 ألف غرسة حراجية ومثمرة في ريف دمشق

ريف دمشق-سانا

أعلنت مديرية زراعة ريف دمشق أن إجمالي عدد الغراس الحراجية المثمرة الجاهزة والمعدة للتوزيع والبيع بلغ 855.805 غرسة.

وبين مدير الزراعة المهندس عرفان زيادة أن الغراس الجاهزة للتوزيع والبيع تضم 500 ألف غرسة مثمرة، و355.805 غرسة حراجية، تنوعت بين الصنوبر والسرو والعفص واللوغستروم والزنزرخت وغيرها.

وأشار إلى أن جميع أنواع الغراس الحراجية والمثمرة متوافرة ضمن المراكز الزراعية في مناطق الناصرية وبيت تيما والتل ودير عطية والسومرية ونبع بردى وخرابو، حيث يبدأ توزيعها وبيعها اعتباراً من بداية شهر تشرين الثاني المقبل.

وضمن هذا السياق أوضح زيادة أن خطة التحريج الاصطناعي والترميم ضمن المواقع وفي الأراضي المحروقة بلغت للموسم الحالي 335 هكتاراً تقوم كوادر الحراج في محافظة ريف دمشق بتنفيذها.

وشدد زيادة على ضرورة حماية المواقع الحراجية من الحرائق والتعديات والاحتطاب الجائر، موضحاً أن مديرية الزراعة نظمت 139 ضبطاً حراجياً بحق المخالفين.

وتنتشر في ربوع ريف دمشق وفقاً لزيادة 9 مخافر حراجية تعمل ضمن نظام تتبعي، وتقوم بجولات مستمرة على المواقع الحراجية، وتتواصل بشكل دائم مع الجهات المختصة للتعاون معها والمساعدة عند وقوع أي تعد على الثروة الحراجية.

سفيرة إسماعيل

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