لافروف وعبد اللهيان يبحثان الأوضاع في فلسطين

موسكو-سانا

تبادل وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي اليوم وجهات النظر حول الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان نشرته اليوم على موقعها الالكتروني: إن لافروف وعبد اللهيان ركزا على أهمية إنهاء الوضع الحالي والتوصل لحل على أساس قانوني دولي معروف.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن الوزيرين ناقشا أيضاً الوضع الحالي في منطقة القوقاز، مشيرة إلى أن الطرفين أكدا ضرورة الاستئناف الفوري للعمل المشترك في إطار المنتدى الإقليمي التشاوري “3 + 3” جنوب القوقاز.

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