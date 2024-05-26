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بدء امتحانات الشهادة الثانوية العامة والمهنية بمختلف فروعها

2024-05-26

دمشق-سانا

بدأت اليوم امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية المهنية بفروعها كافة، وتستمر حتى الـ11 من حزيران القادم للفرع الأدبي والـ13 منه للفرع العلمي والثانوية الشرعية والمهنية.

وبلغ عدد الطلاب المسجلين للتقدم لامتحانات الشهادات العامة التعليم الأساسي والثانوية العامة بمختلف فروعها أكثر من 550 ألف تلميذ وطالب موزعين على 5027 مركزاً امتحانياً بمختلف المحافظات.

يشار إلى أن امتحانات الثانوية الشرعية بدأت أمس، بينما امتحانات شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ يوم غد الإثنين.

رحاب علي

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