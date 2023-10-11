باشينيان: هناك اتفاق أولي على عقد لقاء مع علييف

يريفان-سانا

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن اتفاق أولي على عقد لقاء بينه وبين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بروكسل.

ونقلت وكالة تاس عن باشينيان قوله في حديث تلفزيوني اليوم: إن “لقاءنا سيكون في بروكسل، وأكدنا استعدادنا لعقده نحن وأذربيجان، وهذا يعني أن الطرفين يريدان التحرك نحو السلام”.

ولفت إلى أن احتمال توقيع اتفاقية سلام بين الجانبين الأرميني والاذري خلال الأشهر الثلاثة القادمة باتت بنسبة 70 بالمئة، مؤكداً استعداد أرمينيا لفتح الطرق لأذربيجان وتركيا “على أساس السيادة والمساواة والمعاملة بالمثل”، وبما يتجاوب مع مصالح أرمينيا.

وأكد باشينيان عدم وجود أي توترات أو حشد للقوات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.

وكان رئيس الوزراء الأرميني أعلن في أيار الماضي أن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على الاعتراف المتبادل بوحدة أراضيهما، مشيراً إلى أنهما تحرزان تقدماً جيداً نحو تسوية العلاقات بينهما.

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