143 شهيداً فلسطينياً في اليوم الرابع للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد 143 فلسطينياً اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مناطق عدةً في قطاع غزة المحاصر، ضمن عدوانه المتواصل لليوم الرابع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن سلسلة غارات على منازل الفلسطينيين، في مخيم جباليا شمال القطاع، ومنطقة الصبرة، ومخيمي البريج والنصيرات وسطه، ورفح جنوبه، ومناطق متفرقة غربه، وعلى حي النمساوي ومنطقة سهلا وحي الأمل في خان يونس جنوب القطاع، كما استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة، ومنازل في حي الزيتون في جنوبها الغربي، ما أدى إلى استشهاد 143 فلسطينياً وإصابة 530، ليرتفع عدد ضحايا العدوان المتواصل إلى 830 شهيداً بينهم أكثر من 140 طفلاً، والإصابات إلى 4250، إضافةً إلى دمار هائل في المنازل والبنى التحتية.

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