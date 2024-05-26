الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل زخات من المطر على المناطق الساحلية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر على المناطق الساحلية والشمالية الغربية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلو متراً بالساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

غداً، يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية، والجو حار نسبياً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية متفرقة وعشوائية من المطر على المناطق الغربية والشمالية الغربية وسديمي في أغلب المناطق الداخلية، وخاصة المناطق الجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..

الأحد الاثنين الثلاثاء دمشق 31 / 16 34 / 16 33 / 16 القنيطرة 25 / 16 30 /16 26 / 15 درعا 29 / 17 34 / 18 36 / 16 السويداء 25 / 16 31 / 16 29 / 16 حمص 27 / 16 33 / 18 28 / 16 حماة 29 / 16 34 / 18 30 / 15 الحسكة 31 / 20 35 / 21 37 / 22 اللاذقية 25 / 20 30 / 22 25 / 20 طرطوس 27 / 18 31 / 22 25 / 19 حلب 27 / 16 30 / 18 31 / 17 إدلب 27 / 16 31 / 17 29 / 16 دير الزور 32 / 19 36 / 20 37 / 22 الرقة 31 /20 36 / 22 36 / 20

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