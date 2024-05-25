صلاة شكر في كاتدرائية القديس جاورجيوس باللاذقية بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديد

اللاذقية-سانا

أقيمت صلاة شكر اليوم في كاتدرائية القديس جاورجيوس بمدينة اللاذقية بعد انتهاء أعمال الترميم والتجديد فيها جراء تضررها من الزلزال الذي ضرب المحافظة العام الماضي.

وحيّا البطريرك يوحنا العاشر بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس في كلمة له كل من شارك في عملية ترميم الكاتدرائية لترفع الصلوات فيها مجدداً ، معرباً عن أمله برفع الظلم والحصار عن الشعب السوري وانتهاء الحروب والصراعات في المنطقة والعالم.

وقال البطريرك يوحنا العاشر إننا نصلّي اليوم من أجل فلسطين وغزة التي تدفع ثمن تخاذل المجتمع الدولي، ونؤكد دعمنا وتضامننا مع شعب فلسطين الصامد وقضيته العادلة وحقوقه التي تتعرض للانتهاكات منذ 75 عاماً.

بدوره أوضح محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال أن زيارة صاحب غبطة البطريرك يوحنا العاشر إلى اللاذقية حدث منتظر من قبل الأهالي والرعية لدورها في تعزيز قيم التسامح والوحدة والمحبة التي تجسدها هذه المدينة بتاريخها الروحي العريق وأهميتها كمركز للكنيسة المشرقية.

وثمّن هلال الدور الاجتماعي والرعوي الهام الذي تقوم به البطريركية وأثرها الإيجابي في تعزيز القيم الروحانية والدينية والمجتمعية.

من جهته أوضح الميتروبوليت أثناسيوس فهد مطران اللاذقية وتوابعها للروم الأرثوذكس أن شعب سورية الذي يمر بظروف صعبة ويرزح تحت عقوبات ظالمة نجح في أن يقدم للعالم نموذجاً يحتذى في الصمود والتجدد والاستمرار في الحياة بفضل الروح الوطنية التي جمعت أبناءه في لوحة فسيفسائية.

ولفت الميتروبوليت فهد إلى أن اللاذقية جزء من هذه اللوحة وهي أرض الجمال والحضارة والإنسانية والثقافة والأبجدية الأولى ونحن مصممون على الحفاظ على هذا الإرث الحضاري والقيم الإنسانية النبيلة التي ورثناها من الآباء والأجداد.

في حين تحدث الأب الدكتور سبيردون فياض كاهن في كنيسة القديس جاورجيوس عن التاريخ العريق للكنيسة التي تم بناؤها على نمط الكنائس ذات الثلاثة أروقة وتصميمها على شكل سفينة كرمز لسفينة الخلاص.

ولفت في تصريح للصحفيين إلى ما تعرضت له من أضرار جسيمة جراء زلزال السادس من شباط عام 2023 مبينا أن أعمال الترميم شملت تأهيل الجدران المتصدعة والأيقونات الرخامية المتكسرة وكافة مستلزمات الكنيسة من الداخل لتبدو بهذا الرونق.

وتتضمن زيارة البطريرك يوحنا العاشر إلى اللاذقية والتي تستمر لأيام فعاليات عدة بينها تكريس كاتدرائية القديس جاورجيوس ووضع حجر الأساس للمدرسة الجديدة في حي دمسرخو وحجر الأساس للمطرانية الجديدة في حي العوينة وحجر الأساس لكنيسة في جبلة والمشاركة في الاحتفال باليوبيل الألماسي للثانوية الوطنية الخاصة وزيارة إلى جامعة تشرين والمشاركة باليوبيل الفضي لكورال الراعي الصالح في دار الأسد للثقافة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency