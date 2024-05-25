باقري كني ولافروف يؤكدان التزامهما بالشراكة الإستراتيجية بين موسكو وطهران

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني ونظيره الروسي سيرغي لافروف التزامهما بالشراكة الإستراتيجية والتعاون المتعدد بين موسكو وطهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن باقري كني قوله في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي: “تلقيت اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استمراراً للقاءات الاتصالات الدبلوماسية، واستعرضنا معاً البرامج الثنائية ومتعددة الأطراف”.

وأضاف باقري كني: إنه أوضح خلال الاتصال أن التعاون الثنائي والإقليمي والدولي المتبادل آخذ في النمو وأن مسار التعددية هو الخيار الإستراتيجي لإيران وروسيا لتشكيل عالم عادل.

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