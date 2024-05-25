SCS-NET
الشريط الإخباري

باقري كني ولافروف يؤكدان التزامهما بالشراكة الإستراتيجية بين موسكو وطهران

2024-05-25

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني ونظيره الروسي سيرغي لافروف التزامهما بالشراكة الإستراتيجية والتعاون المتعدد بين موسكو وطهران.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن باقري كني قوله في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي: “تلقيت اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استمراراً للقاءات الاتصالات الدبلوماسية، واستعرضنا معاً البرامج الثنائية ومتعددة الأطراف”.

وأضاف باقري كني: إنه أوضح خلال الاتصال أن التعاون الثنائي والإقليمي والدولي المتبادل آخذ في النمو وأن مسار التعددية هو الخيار الإستراتيجي لإيران وروسيا لتشكيل عالم عادل.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

تعيين علي باقري كني قائماً بأعمال وزارة الخارجية في إيران

طهران-سانا أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أنه تم تعيين مساعد وزير الخارجية …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved