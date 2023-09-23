إصابة فلسطيني في غارة لطيران الاحتلال على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني مساء اليوم في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال استهدف بصاروخين مناطق شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة فلسطيني وإلحاق أضرار جسيمة في البنى التحتية، كما استهدفت دبابات الاحتلال منطقة جحر الديك جنوب مدينة غزة.

وأصيب عشرة فلسطينيين بجروح في وقت سابق اليوم جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مظاهرات خرجت في قطاع غزة المحاصر تنديداً بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

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