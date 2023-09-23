روسيا تدعو الولايات المتحدة للمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

نيويورك-سانا

دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشينين اليوم الحكومة الأمريكية لإعادة النظر في موقفها واتخاذ خطوات عاجلة للمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية دون أي مماطلة.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن فرشينين قوله خلال مؤتمر حول المساعدة في دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في نيويورك: “نوجه دعوتنا كذلك إلى الدول السبع الأخرى التي يتوقف عليها دخول المعاهدة حيز التنفيذ”.

يذكر أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية تم توقيعها في عام 1996 من قبل 187 دولة في العالم ولم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن لعدم المصادقة عليها من بعض الدول.

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