إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمدرسة في أوكلاهوما الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب 4 أشخاص على الأقل بإطلاق نار خلال مباريات لكرة القدم الأمريكية في مدرسة بمدينة ديل سيتي في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

وذكر موقع قناة “فوكس 25” الأمريكي أن إطلاقا للنار وقع أمس خلال مباريات لكرة القدم الأمريكية في ملعب مدرسة تشوكتاو الثانوية، تسبب في إصابة أربعة أشخاص بجروح، إضافة إلى انتشار حالة من الذعر بين اللاعبين والجمهور دفعتهم للخروج من الملعب.

وأشارت القناة إلى أن المشتبه به من أصول أفريقية يرتدي سترة رمادية اللون وقد تمكن من الهرب في سيارة مجهولة.

وطوقت الشرطة الملعب ومشطت المدرجات ومحيط المدرسة الثانوية، بحثاً عن مطلق النار الذي يعتقد أنه أطلق 3 رصاصات، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث التي لا تزال مجهولة.

وأعلن أمس الأول عن مقتل أربعة أشخاص بينهم المهاجم في إطلاق نار داخل حانة يرتادها سائقو الدراجات النارية في مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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