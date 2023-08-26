بمشاركة سبعين لاعباً.. اختتام بطولة اللاذقية للمصارعة بفئة الأشبال

اللاذقية-سانا

اختتمت بطولة اللاذقية للمصارعة بفئة الأشبال بمشاركة سبعين لاعباً من مختلف المراكز التدريبية والأندية التي تمارس اللعبة بالمحافظة.

ففي منافسات المصارعة الرومانية توج بالمركز الأول بوزن 38كغ محمد بكور، وبوزن41 كغ مجد محمود، وبوزن 44 كغ محمد شعار، وبوزن 48 كغ عبد الرحمن مصري، وبوزن 52 كغ زيد جمعة وبوزن 57 كغ زيد خضر، وبوزن 60 كغ خالد خربطلي، وبوزن 68 كغ خالد جمعة، وبوزن 75 كغ عبد الرحمن العجيلي، وبوزن 85 كغ محمد غندور.

وفي المصارعة الحرة أحرز المركز الأول بوزن 38 كغ حسين عرتيتي، وبوزن41 كغ مزاحم شهري، وبوزن 44 كغ زين بركات، وبوزن 48 كغ محمد غندور، وبوزن 52 كغ ماهر مصري، وبوزن 57 كغ حيدر حبيب، وبوزن 62 كغ أيهم سفريني، وبوزن 68 كغ نظير أحمد، وبوزن 75 كغ زين الحسين، وبوزن 85 كغ فيصل جناورو.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency