نصوص شعرية تتغنى بقيمة الشهادة في ثقافي أبو رمانة

دمشق-سانا

تضمنت الأمسية الشعرية التي أقامها المركز الثقافي في أبو رمانة وشارك فيها الشاعر يحيى محي الدين والشاعرة أمل المناور والشاعر عباس حيروقة قصائد تتغنى بقيمة الشهادة وضرورة تقدير مكانة الشهيد وتتناول مواضيع إنسانية.

الشاعر يحيى محي الدين في قصيدته ظلال عكس لهفته على الواقع، وما يدور فيه من تناقضات وانعكاسات نفسية معتمداً على أسلوب التفعيلة والالتزام بانضباط حركتها فقال:

قال الغريب لظله نمضي معاً..

كي أستعير دمي..

فأوقدَ سورة الومض النبيل..

وأقتفي أثر الخزام..

أو أغتدي والليل جرح يوقظ الذكرى..

يدوّنها على ما سوف يأتي في تراتيل اليمام.

على حين عبرت الشاعرة أمل المنور بقصيدتها التي جاءت على مجزوء البحر الكامل عن قيمة الشهيد التي تعني المجد وتستمر في محافظتها على العلياء لما تقدمه من إيثار وعطاء لبقاء الكرامة وحياة الآخرين، وذلك بعاطفة صادقة وأسلوب قريب من المتلقي فقالت:

لملم دماءك يا شهيد…

ولتمضِ نحو المجد..

مجدك دائماً كالشمس كالعلياء كالتاريخ كالدنيا تليد.

ولتمض نحو المجد في عزم قوي كالحديد.

وألقى الشاعر عباس حيروقة قصيدة بعنوان الشهيد التزم فيها البحر البسيط الذي ناسبه حرف الراء ليكون الروي منسجما مع اللغة والعاطفة، مبيناً ضرورة الحفاظ على ذكرى الشهيد الذي استمرت حياتنا وحافظنا على كرامتنا بسببه فقال:

كم شَف قَلْب وراء النعش محترقاً .. ما إن يحين رحيل النور ينكَسر

من قدس راحك ضاء المجد دنيتنا .. أنت الشهيد وفيك الشمس تستتر

أنت الشهيد فرات الله أنبأنا .. بأنك الماء يوم القحط ينهمر.

الأمسية التي حضرها مديرة الثقافة نعيمة سليمان ورئيس المركز الثقافي عمار بقلة اقتصرت على الشعر الموزون والعاطفة الوجدانية والاهتمام بالشهادة ومعانيها.

محمد خالد الخضر

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