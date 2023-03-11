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السيدة أسماء الأسد تجري اتصال فيديو مع الطفلة شام التي تستكمل العلاج بأبو ظبي بعد إصابتها جراء الزلزال

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الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يطلعان على عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض بحي الغزالات في جبلة

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