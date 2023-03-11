السيدة أسماء الأسد تجري اتصال فيديو مع الطفلة شام التي تستكمل العلاج بأبو ظبي بعد إصابتها جراء الزلزال

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفارة السورية في موسكو تواصل تنظيم إرسال المساعدات الإغاثية إلى سورية
2023-03-11
وقفة تضامنية ومساعدات من الجالية السورية والشعب البلغاري لمتضرري الزلزال
2023-03-11
التجمع النقابي التشيكي: نقف إلى جانب سورية في دفاعها عن وحدة أراضيها وسيادتها
2023-03-11
سورية ترحب بالاتفاق بين السعودية وإيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما
2023-03-10
السفارة السورية في الهند ترسل أول دفعة مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال
2023-03-10
خضور: سلوك (إسرائيل) العدواني وما تمتلكه من قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار يمثل خطراً جسيماً على استقرار المنطقة
2023-03-10
بوغدانوف والجعفري يبحثان تعزيز العلاقات الروسية السورية في مختلف المجالات
2023-03-10
محليات
محافظة ريف دمشق تكرم 54 طفلاً من أبناء شهداء بلدة الهامة
2023-03-11
تقديم معونات لمتضرري الزلزال في مركز إيواء حي القصور بحمص
2023-03-11
مجلس الوزراء: اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء بعمليات بناء 740 مسكناً لمتضرري الزلزال في حلب واللاذقية
2023-03-11
الوفود الشبابية العربية المشاركة في الملتقى التضامني مع سورية تزور المتحف الوطني بدمشق
2023-03-11
القبض على شخص وامرأتين خطفوا طبيباً في حمص
2023-03-11
توزيع أكثر من 227 ألف غرسة حراجية مجاناً في درعا
2023-03-11
قافلة مساعدات من الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان لمتضرري الزلزال في حلب
2023-03-11
رياضة
ريال مدريد يفوز على إسبانيول في الليغا
2023-03-11
13 ميدالية لسورية ببطولة كأس جيمنازيا للجمباز الإيقاعي
2023-03-11
منتخب سورية بكرة الطاولة يشارك في تصفيات غرب آسيا وبطولة العراق الدولية
2023-03-11
فريق تشرين يكثف تدريباته استعداداً للدوري الممتاز لكرة القدم وبطولة الأندية العربية
2023-03-11
اختتام منافسات بطولة السويداء بالقوة البدنية
2023-03-11
قاديش يتعادل مع خيتافي في الدوري الإسباني
2023-03-11
تعادل ليل وليون في الدوري الفرنسي لكرة القدم
2023-03-11
اقتصاد
افتتاح بازار شهبا الخيري الثالث دعماً للأسر المنتجة والأعمال متناهية الصغر
2023-03-11
ارتفاع الذهب محلياً 12 ألف ليرة
2023-03-11
اضطرابات في القطاع المصرفي الأمريكي بعد إغلاق مصرف سيليكون فالي
2023-03-11
السويداء.. زراعة نحو 21 طناً من بذار البطاطا ضمن المشروع الوطني لإكثارها
2023-03-10
انخفاض أسعار الذهب
2023-03-10
تراجع حصة العملات الغربية في سداد ثمن الصادرات الروسية
2023-03-09
المصرف المركزي: رفع سقف السحب النقدي اليومي الخاص بالبيوع العقارية إلى 25 مليون ليرة
2023-03-09
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افتتاح قصر العدل الجديد في مدينة صلخد بالسويداء
افتتاح مشفى ميداني روسي في حي قاضي عسكر بحلب
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السيد نصر الله: مشروع الحرب الكونية على سورية فشل، والانفتاح عليها اليوم اعتراف بانتصارها
وفود شبابية عربية في دمشق: سورية ستظل منارة للجميع وقدمت ما لم يقدمه أحد
مساعدات روسية لمتضرري الزلزال في قرية اسطامو بريف اللاذقية
الحرارة لارتفاع وأمطار متوقعة فوق المناطق الساحلية
السيدة أسماء الأسد تجري اتصال فيديو مع الطفلة شام التي تستكمل العلاج بأبو ظبي بعد إصابتها جراء الزلزال
2023-03-11
السيدة أسماء الأسد
2023-03-11
Tareq
سابق
السيدة أسماء الأسد تجري اتصال فيديو مع طفلين ووالد طفل تم نقلهم إلى أبو ظبي لاستكمال العلاج الطبي إثر إصابتهم جراء الزلزال
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