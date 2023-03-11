مصرع 44 شخصاً في انهيارات أرضية غرب إندونيسيا

جاكرتا-سانا

أعلنت إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها في إندونيسيا اليوم ارتفاع عدد قتلى الانهيارات الأرضية، التي ضربت ناتونا ريجنسي في مقاطعة جزر رياو غرب البلاد إلى 44 شخصاً، مع استمرار البحث عن المفقودين.

ونقلت شينخوا عن رجا دارميكا رئيس وحدة العمليات في الإدارة قوله: إنه تم التعرف على 43 جثة من بين الجثث الـ 44 التي تم العثور عليها، لافتاً إلى أن عمليات البحث ستستمر بحثاً عن 11 شخصاً مازالوا في عداد المفقودين.

وكانت إدارة الكوارث والتخفيف من آثارها أعلنت في وقت سابق أن حصيلة ضحايا انزلاق التربة الذي وقع منذ عدة أيام غرب البلاد، بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة بلغ 15 قتيلاً و50 مفقوداً، كما دمر أكثر من 30 منزلاً، ووصل عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى 2234 شخصاً.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency