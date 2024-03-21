السيدة أسماء الأسد تزور جمعية قرى الأطفال SOS بمناسبة عيد الأم

ريف دمشق-سانا

قامت السيدة الأولى أسماء الأسد بزيارة لـجمعية قرى الأطفال SOS بريف دمشق لرعاية الأيتام والمحرومين من الرعاية الأسرية، وذلك بمناسبة عيد الأم، متمنية لأمهات سورية جميعاً كل الخير.

السيدة الأولى، خلال لقائها المشرفات على الجمعية، نوهت بالجهود الكبيرة التي يبذلنها في رعاية الأطفال، مؤكدة أن “السيدة القادرة على أن تكون أماً لأطفال ليسوا من رحمها هي سيدة عظيمة مليئة بالعطاء والمحبة.. ومن قال “الأم بتلم” فعلاً كان معه حق.. وأنتم نموذج في الحقيقة على كيف الأم بتلم”.

وأضافت السيدة أسماء: “أنتم ترعون هؤلاء الأطفال.. أنتم تبنون أسراً متماسكة… أنتم تساهمون ببناء مستقبل واعد ومشرق للشباب والشابات المتواجدين أمانة بين أيديكم.. لذلك مني لكم.. كل المحبة.. كل التقدير.. وكل عام وأنتم وكل أمهات سورية طبعاً بألف ألف خير”.