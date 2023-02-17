المركز الوطني للزلازل: هزتان ارتداديتان تضربان شمال غرب إدلب وشمال غرب اللاذقية

دمشق-سانا

ضربت هزتان ارتداديتان مساء اليوم شمال غرب إدلب، وشمال غرب اللاذقية.

وأفاد المركز الوطني للزلازل في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم بوقوع هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، شمال غرب إدلب عند الساعة 22:47 بالتوقيت المحلي، وعلى خط عرض 36.11 وخط الطول 35.99 وعمق 18.8 كيلومتراً.

كما ذكر المركز في بيان آخر أن هزة ارتدادية بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر ضربت شمال غرب اللاذقية، بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر عند الساعة 23:17 بالتوقيت المحلي.

وأشار المركز إلى أن الهزة وقعت على خط عرض 35.94 وطول 35.56 وعمق 46 كيلومتراً.