وصول طائرة مساعدات باكستانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مواد إغاثية للمتضررين من الزلزال

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وفد من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يقدم التعازي للقائم بأعمال السفارة السورية في لبنان بضحايا الزلزال المدمر
2023-02-16
وفود رسمية وشعبية تؤم سفارتي سورية في القاهرة وبيروت للتعزية بضحايا الزلزال
2023-02-16
فرقة الإنقاذ الفنزويلية تنهي مهمتها الإنسانية في إنقاذ ضحايا الزلزال
2023-02-16
الحملة (القومية العربية الناصرية) في لبنان تسير قافلة إغاثية إلى حلب
2023-02-16
الوزير سيف الدين يبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية تداعيات الزلزال
2023-02-16
بيلاروس تجهز مشفى ميدانياً بحلب لمساعدة المتضررين
2023-02-16
السفارة السورية في موسكو تواصل استقبال الوفود المعزية بضحايا الزلزال
2023-02-16
محليات
بحث سبل تنظيم جهود العمل الإغاثي في حلب
2023-02-16
وصول طائرة ليبية إلى مطار اللاذقية الدولي تحمل 40 طناً من المساعدات
2023-02-16
إجراءات جديدة في محافظة اللاذقية لهدم المباني الآيلة للسقوط جراء الزلزال
2023-02-16
المؤسسات السياحية في طرطوس تسير 6 سيارات لإغاثة متضرري الزلزال
2023-02-16
وصول طائرة مساعدات باكستانية ثالثة إلى مطار دمشق الدولي
2023-02-16
مطار اللاذقية الدولي يستقبل طائرة إماراتية رابعة تحمل 50 طناً من المساعدات
2023-02-16
كتب لها الحياة مرتين حينما ولدت وحينما نجت
2023-02-16
رياضة
تعادل برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي في الدوري الأوروبي
2023-02-16
الأندية والصالات الرياضية بحلب تحتضن العديد من متضرري الزلزال
2023-02-16
منتخب سورية للركبي يشارك ببطولة العرب في الإمارات العربية المتحدة
2023-02-16
مانشستر سيتي يفوز على آرسنال بثلاثية في الدوري الإنكليزي
2023-02-16
ميلان يفوز على توتنهام بدوري الأبطال لكرة القدم
2023-02-15
بايرن ميونخ يفوز على باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
2023-02-15
برقيات تعزية وتضامن مع سورية من اللجان الأولمبية والاتحادات الدولية
2023-02-14
اقتصاد
التجارة الداخلية: كيلو البصل 5500 ليرة للجملة و6000 ليرة للمفرق
2023-02-16
إجازة استثمار لمشروع في قطاع الصناعات الكيميائية بتكلفة 8.4 مليارات ليرة
2023-02-16
المصرف المركزي: لم يتم تعديل آلية استيفاء البدل النقدي وإنما توحيد نشرة البدلات مع نشرة المصارف
2023-02-16
زراعة نحو 1617 هكتاراً بالبطاطا الربيعية في حمص
2023-02-16
الذهب يرتفع 6 آلاف ليرة في السوق المحلية
2023-02-16
المركزي يحدد سعر الصرف للحوالات والصرافة بـ 6900 ليرة للدولار الواحد
2023-02-16
ارتفاع أسعار النفط
2023-02-16
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صباغ يتلقى برقيات ورسائل واتصالات من برلمانات وأمناء اتحاد في دول شقيقة وصديقة تضامناً مع سورية
رسالة من رئيس الوزراء العراقي للرئيس الأسد نقلها الفياض: العراق يدعم سورية بكل إمكانياته
وزير الإدارة المحلية يقدم عرضاً أمام مجلس الشعب حول إجراءات مساعدة المتضررين من الزلزال
الوزير المقداد خلال لقائه وفداً ماليزياً: سورية تقدر وقوف ماليزيا إلى جانبها
كوليوند للمهندس عرنوس: إيران مستمرة في تقديم كل أنواع المساعدات الإغاثية والطبية للتخفيف عن المتضررين والمصابين
ستة وعشرون حزباً عربياً يعلنون تضامنهم مع سورية ويطالبون برفع الحصار عنها
دخول 160 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية عراقية إلى متضرري الزلزال في سورية
وفود رسمية في عدد من الدول تزور السفارات السورية لتقديم التعازي بضحايا الزلزال
وصول ثلاث طائرات من الشيشان والإمارات إلى مطار اللاذقية الدولي محملة بمساعدات إغاثية
قصص تضحية مؤثرة يرويها رجال الإطفاء في جبلة خلال عمليات الإنقاذ بعد الزلزال
وصول طائرة مساعدات باكستانية إلى مطار دمشق الدولي تحمل مواد إغاثية للمتضررين من الزلزال
2023-02-17
طائرة مساعدات باكستانية
2023-02-17
manhal
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