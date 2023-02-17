تعادل برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي في الدوري الأوروبي

مدريد-سانا

تعادل فريق برشلونة الإسباني مع مضيفه مانشستر يونايتد الإنكليزي بهدفين لكل منهما في مباراة ذهاب الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم 2022-2023.

سجل هدفي فريق برشلونة اللاعبان ماركوس الونسو ورافينيا في الدقيقتين الـ 50 والـ 76، في حين سجل لفريق مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ 53 وجيوليس كوندي بالخطأ في مرمى فريقه برشلونة في الدقيقة الـ 59 من عمر اللقاء.

وسيقام لقاء الإياب يوم الخميس القادم على أرضية ملعب أولد ترافورد على أرض مانشستر يونايتد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency