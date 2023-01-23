ربيع الأطفال.. ورشة عمل متنوعة للأطفال في ثقافي عين الشرقية

اللاذقية-سانا

نظم المركز الثقافي في عين الشرقية بريف اللاذقية ورشة عمل بعنوان (ربيع الأطفال) لمدة يومين متتالين في قاعات المركز لمجموعة من طلاب مرحلة التعليم الأساسي الأولى والثانية.

وتضمنت الورشة نشاطات رسم وأشغالاً يدوية وسرداً قصصياً وتنمية مهارات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تنمية الذكاء السريع والعصف الذهني وتمكين اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية.

وقصت المشرفة في فريق ثقافة الطفل أمل علي مجموعة من القصص العالمية للأطفال في جو أسري، منها درس في الصداقة التي تتحدث عن أهمية الصداقة المبنية على الثقة والتسامح والمشاركة في الأسرار والاهتمام المتبادل، وقصص أخرى من سلسلة حكايات الشعوب الصادرة عن وزارة الثقافة، إضافة إلى دروس في قواعد النحو والأملاء لمرحلة التعليم الأساسي.

كما أقامت مدرسة الفنون عفراء سلوم للأطفال دورات في الرسم والأعمال اليدوية والقواعد الأساسية في استخدام الألوان والرسم بقلم الرصاص دون استخدام المسطرة.

بلال أحمد

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