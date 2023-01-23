الشرطة اليونانية تعلن عدم العثور على متفجرات في طائرة اشتبه بوجود قنبلة عليها

أثينا-سانا

أعلنت الشرطة اليونانية اليوم، أنها لم تعثر على متفجرات على متن طائرة (راين اير) القادمة من بولندا، وذلك بعد تلقيها إنذاراً بوجود قنبلة على متنها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في الشرطة اليونانية قوله في بيان: “لم يتم العثور على أي جسم مشبوه بعد تفتيش الركاب والطائرة”، موضحاً أن طائرة البوينغ (737) القادمة من كاتوفيتشي كان على متنها 190 شخصاً وحطت في أثينا بمواكبة مقاتلتين يونانيتين بعد أن واكبتها مقاتلتان مجريتان.

بدورها قالت شركة الطيران (راين اير) في بيان: “إن طاقم الرحلة المتوجهة من كاتوفيتشي إلى أثينا تلقى بلاغاً بتهديد أمني محتمل على متنها وتماشياً مع إجراءات السلامة واصلت مسارها إلى أثينا وحطت بأمان حيث استقبلتها السلطات اليونانية”.

وأشارت إلى أن الإنذار كان خاطئاً وغادر الركاب من الطائرة بصورة اعتيادية.

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