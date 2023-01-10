البنك الوطني السويسري يسجل أكبر خسارة في تاريخه

برن-سانا

سجل البنك الوطني السويسري خسارة سنوية قدرها 132 مليار فرنك سويسري، أي ما يعادل 143 مليار دولار في العام 2022، وهي أكبر خسارة في تاريخه الممتد 115 عاماً.

وحسب تقرير لوكالة بلومبرغ ترك تراجع أسواق الأسهم والدخل الثابت على الأسهم والسندات، إضافة إلى محاولات تقوية الفرنك السويسري تداعيات سلبية على نتائج البنك، مشيرة إلى أنه نتيجة لذلك لن تحصل الحكومة السويسرية على مدفوعات من البنك الوطني عن العام 2022 في ظل هذه الخسائر.

وتمثل الخسائر للعام 2022 تراجعاً عن الأرباح بقيمة 26 مليار فرنك تم تسجيلها في العام 2021، وأكبر بكثير من الخسارة القياسية السابقة البالغة 23 مليار فرنك في عام 2015.

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