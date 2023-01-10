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هبوط الدولار مع انحسار مخاوف رفع أسعار الفائدة

2023-01-10

سنغافورة-سانا

هبط الدولار اليوم مقترباً من أدنى مستوياته في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مع انحسار مخاوف رفع أسعار الفائدة.

وذكرت رويترز أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية تراجع 0.03 بالمئة إلى 1.3.14 ليلامس أدنى مستوياته في سبعة أشهر.

وارتفع اليورو في أحدث معاملاته 0.07 بالمئة إلى 1.0739 دولار، مستقراً قرب أعلى مستوى في سبعة أشهر، والذي كان سجله الجلسة الماضية عند 1.07605 دولار.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.13 بالمئة إلى 0.6378 دولار أمريكي، ليظل قرب أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع.

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