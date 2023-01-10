طائرة روسية تستأنف رحلتها إلى غوا الهندية عقب بلاغ كاذب بوجود قنبلة

موسكو-سانا

أعلنت شركة الطيران الروسية “أزور” أن الطائرة التي أقلعت من موسكو وهبطت بشكل غير مخطط له في ولاية غوجارات الهندية أمس إثر بلاغ كاذب بوجود قنبلة، ستستأنف رحلتها في وقت لاحق اليوم إلى ولاية غوا الهندية.

ونقلت وكالة تاس عن متحدث باسم الشركة قوله: “إنه في أعقاب البلاغ الكاذب تم توجيه الطائرة التي تقل على متنها 244 مسافراً إلى مطار “جامناغار” العسكري في غوجارات وإجلاء الركاب، حيث فتشت الأجهزة الأمنية في المطار الطائرة وفق الإجراءات اللازمة، وبعد التأكد من عدم صحة البلاغ تقرر استئناف الرحلة اليوم في تمام الساعة الـ 11 صباحاً بالتوقيت المحلي إلى ولاية غوا الهندية”.

وبين المتحدث أن عملية التفتيش استغرقت نحو تسع ساعات كونها شملت وكالات هندية معينة، ما اضطر الركاب للانتظار طوال الليل في المطار العسكري .

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