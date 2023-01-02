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فنزويلا وكولومبيا تفتحان جسراً رئيسياً بعد إغلاقه 7 سنوات

2023-01-01

كراكاس-سانا

أعادت فنزويلا وكولومبيا اليوم افتتاح جسر رئيسي بينهما ظل مغلقاً لأكثر من سبع سنوات.

وذكرت وكالة أسوشييتد برس إن وفدين برئاسة وزير التجارة الكولومبي جيرمان أومانيا وحاكم ولاية تاتشيرا الفنزويلية فريدي برنال التقيا في منتصف جسر تينديتاس للمشاركة في إعادة الافتتاح.

وقال بيدرو بينيتيز المحلل السياسي والأستاذ بجامعة فنزويلا المركزية: إن “افتتاح الجسر رمز أساسي لاستعادة العلاقات بين البلدين”.

يذكر أن الجسر الذي تم الانتهاء من بنائه عام 2016 أنشئ لتخفيف الزحام عن جسرين آخرين يربطان بين البلدين ولتسهيل حركة التجارة.

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