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خاتم ذكي يساعد مرتديه على تتبع حالته الصحية

2023-01-01

واشنطن-سانا

توصل خبراء أمريكيون إلى تطوير خاتم ذكي يساعد مرتديه على تتبع جميع المؤشرات المهمة لحالته الصحية.

وأوضح خبراء من شركة موفانو الأمريكية المختصة بالتقنية الصحية أن الخاتم الجديد يمكن مرتديه من تتبع العديد من المؤشرات الصحية، كمعدل ضربات القلب ومعدلات الأكسجة في الدم ومعدلات التنفس، وتتبع النشاط البدني للمستخدم كمعدل الخطوات المقطوعة يومياً.

وبين  الخبراء أن الخاتم المطور يتيح مراقبة معدلات السعرات الحرارية وقياس معدلات النوم اليومية، فضلاً عن إمكانية استعماله لمراقبة تقلبات درجة حرارة الجسم، مشيرين إلى أن البيانات التي سيصدرها ستسمح بتتبع الحالة الصحية والأمراض المزمنة لمرتديه.

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