الكرامة يخسر أمام غورغان الإيراني في بطولة غرب آسيا لكرة السلة

طهران-سانا

خسر فريق الكرامة أمام غورغان الإيراني بنتيجة 83-78 نقطة ضمن بطولة سوبرليغ غرب آسيا لكرة السلة وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة آزادي في العاصمة الإيرانية طهران.

الربع الأول انتهى بالتعادل 22-22 نقطة، وجاء الربعان الثاني والثالث لمصلحة غورغان بواقع 22-17 و 14-13 وكان الربع الرابع لمصلحة الكرامة 26-25 لتنتهي المباراة بفوز غورغان 83-78.

وكان الاتحاد أهلي حلب خسر أمام الأرثوذكسي الأردني الخميس الماضي بنتيجة 59-40 نقطة في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الحمدانية بحلب ضمن الجولة الأولى من البطولة ذاتها.

وكانت البطولة افتتحت بمباراة النفط العراقي مع الكرامة، وانتهت بفوز الأول بفارق 23 نقطة 89-66 والتي أقيمت في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

ووزعت الفرق المشاركة في البطولة إلى مجموعتين ضمت الأولى أندية الاتحاد أهلي حلب والأرثوذكسي الأردني وذوب آهان أصفهان الإيراني وبيروت اللبناني بينما ضمت الثانية أندية الرياضي اللبناني والكرامة والنفط العراقي وغورغان الإيراني.

وتلعب الفرق بطريقة الدوري بكل مجموعة على حدة فيتأهل الأول من كل منها مباشرة لنصف النهائي بينما يلعب ثاني كل مجموعة مع الثالث في المجموعة الأخرى لكي يتأهل أربعة فرق لنصف النهائي.

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