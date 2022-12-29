لافروف: روسيا ترغب في حل الوضع بأوكرانيا

موسكو-سانا

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن رغبة بلاده في حل الوضع بأوكرانيا في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن حماية المدنيين والحفاظ على أرواح الجنود هما في الأولوية.

ونقلت روسيا اليوم عن لافروف قوله في مقابلة مع برنامج بيغ غيم: “بالطبع الرغبة هي إنهاء هذا الوضع في أقرب وقت ممكن وإنهاء هذه الحرب التي كان الغرب يستعد لها، وفي النهاية أطلق لها العنان ضدنا عبر أوكرانيا، لكن الأولوية بالنسبة لنا هي حياة الجنود وحياة المدنيين الذين بقوا في منطقة القتال”، مشيراً إلى أن المئات من القوات الأمريكية موجودة الآن في أوكرانيا ويقدم مكتب الملحق العسكري الأمريكي خدمات استشارية مباشرة إلى كييف.

وأضاف لافروف: إن روسيا ليس لديها رغبة خاصة في إجراء حوار مع الدول الغربية.

وأكد لافروف أنه يجب تحرير جميع أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون التي أصبحت جزءا من روسيا بعد الاستفتاءات.

من جهة ثانية كشف لافروف عن أن الولايات المتحدة حريصة على استئناف عمليات التفتيش بموجب معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “ستارت 3” لكنها ليست مستعدة للعمل بأمانة، كما أن العقوبات الغربية تقوض قدرة روسيا على إجراء التفتيش في المقابل.

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