وزارة الدفاع السورية: لقاء جمع وزير الدفاع السوري ومدير إدارة المخابرات العامة السورية مع نظيريهما التركيين بمشاركة روسية

دمشق-سانا

بحث وزير الدفاع السوري ومدير إدارة المخابرات العامة السورية مع نظيريهما التركيين في موسكو اليوم بمشاركة روسية ملفات عديدة.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان تلقت سانا نسخة منه : جرى اليوم لقاء جمع وزير الدفاع السوري واللواء مدير إدارة المخابرات العامة السورية مع نظيريهما وزير الدفاع التركي ورئيس جهاز المخابرات التركية في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة الطرف الروسي، وبحث الجانبان ملفات عديدة وكان اللقاء إيجابياً.

وكان مراسل سانا في موسكو ذكر في وقت سابق أن جلسة محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع سورية وروسيا وتركيا جرت اليوم تم فيها بحث جهود محاربة الإرهاب والأوضاع في سورية ومسألة اللاجئين.

وذكر المراسل أن الوزراء الثلاثة أكدوا ضرورة وأهمية استمرار الحوار المشترك من أجل استقرار الوضع في سورية والمنطقة.

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