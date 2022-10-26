دونيتسك: مقتل شخص وإصابة 14 جراء القصف الأوكراني

دونيتسك-سانا

أعلن مكتب الدفاع الإقليمي بجمهورية دونيتسك الشعبية اليوم مقتل شخص، وإصابة 14 آخرين، جراء قصف أوكراني على أراضي الجمهورية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بيان صادر عن المكتب ونشر في صفحته على تلغرام قوله: “إنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أسفر القصف الأوكراني عن مقتل شخص، وإصابة 14 مدنياً بجروح”.

وفي سياق متصل قال مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار: “إن القوات الأوكرانية أطلقت خمس قذائف من عيار 152 ملم باتجاه منطقتي كييفسكي وكويبيشيفسكي في مدينة دونيتسك، فيما استهدفت ثلاث قذائف من عيار 155 ملم منطقة بتروفسكي اليوم”.

إلى ذلك أعلن عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه فلاديمير روغوف أن الجيش الأوكراني يقوم بإعادة تجميع قواته وتنظيمها؛ وذلك تمهيداً للهجوم على بلدة فاسيلييفكا وبولوغي.

وقال روغوف خلال مقابلة تلفزيونية: “يوجد في مدينة فاسيلييفكا نقطة تفتيش بين أوكرانيا والمناطق الروسية الجديدة، وهناك المواجهات متواصلة كل يوم”.

وأضاف روغوف: “الآن هناك مواجهة وضربات مدفعية جارية بين الطرفين؛ حيث تقوم المدفعية الأوكرانية باستهداف منطقتي أوريخوفو وغولييبول مع احتمال توجيه ضربة إلى فاسيلييفكا في بولوجيا”، معتبراً أن هذه الاتجاهات هي الأكثر سخونة بالنسبة للسلطات.

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