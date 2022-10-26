استطلاع رأي حديث يؤكد تراجع نسبة التأييد لجو بايدن

واشنطن-سانا

تراجعت نسبة التأييد لأداء الرئيس الأمريكي جو بايدن الوظيفي إلى 40 بالمئة وفقاً لنتائج استطلاع جديد أجرته مؤسسة “غالوب الأمريكية للأبحاث والدراسات الإحصائية.

وأظهر الاستطلاع الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمؤسسة أن نسبة تأييد بايدن تراجعت على نحو ملحوظ من 44 بالمئة في آب الماضي إلى 40 بالمئة هذا الشهر.

وأظهر استطلاع نشرت نتائجه في وقت سابق من هذا الشهر أن 56 بالمئة من الأمريكيين غير راضين عن أداء بايدن، الذي استمرت معدلات شعبيته في التراجع حتى في صفوف حزبه الديمقراطي.

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