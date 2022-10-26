وفاة شاب جراء صعقة برق بريف السويداء

السويداء-سانا

توفي شاب من بلدة الثعلة بريف السويداء اليوم نتيجة تعرضه لصعقة برق، أثناء حالة عدم الاستقرار الجوي المترافقة بالأمطار الرعدية المتساقطة في المحافظة.

وأشار مدير صحة السويداء الدكتور طارق الجمال في تصريح لمراسل سانا إلى وصول حالة وفاة لمشفى الشهيد زيد الشريطي بمدينة السويداء، لشاب بعمر 22 عاماً وقلبه متوقف عن العمل نتيجة لصعقة كهربائية ناجمة عن البرق أصابته، وأدت إلى وفاته.

فيما ذكر مصدر أهلي من بلدة الثعلة أن الشاب كان متواجداً بمحيط البلدة، عندما تعرض لصعقة البرق.

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