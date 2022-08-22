محصول الذرة الصفراء في حلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
كنعاني: سورية أثبتت للعالم أنها قادرة على تجاوز الأزمة والنهوض من جديد
2022-08-22
وزيرة الثقافة تلتقي وفداً إسبانياً وتدعوه لنقل الصورة الحقيقية عما فعله الإرهاب بسورية
2022-08-22
الجعفري لوفد إسباني: دور الشباب الأوروبي مهم في خلق الوعي اللازم لما تتعرض له سورية
2022-08-22
بدء تنفيذ البرنامج التدريبي الحواري السوري الإيراني
2022-08-21
أكثر من 1.4 مليون شخص زاروا منتدى (آرميا 2022) العسكري
2022-08-21
الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية: نهب أمريكا نفط السوريين هو سبب وضعهم الإنساني الصعب
2022-08-20
فريق الجيش السوري أولاً بسباق بياتلون الدبابات ضمن (آرميا-2022) في روسيا-فيديو
2022-08-20
محليات
وزير الإعلام لطلاب (اينا): المفهوم التقليدي للإعلام تغير وأصبح اليوم سلاحاً
2022-08-22
طرح تشكيلة واسعة من القرطاسية بصالات السورية للتجارة في حلب
2022-08-22
طقس الغد: الحرارة حول معدلاتها والجو صيفي عادي
2022-08-22
تطوير الامتحان النهائي لمنهاج الفئة (ب) في ورشة عمل
2022-08-22
اجتماع عمل لتقييم التجربة الرائدة في إدارة الحالة بمجال حماية الطفل
2022-08-22
التربية: التقيد التام بالمعايير والشروط الصحية الواجب توافرها بالمقاصف المدرسية
2022-08-22
دورة جديدة لبيع المواد المخصصة عبر البطاقة الإلكترونية بداية الشهر القادم
2022-08-22
رياضة
المجد يفوز على الاتحاد ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الصحفيين لكرة القدم
2022-08-22
مبابي أصغر لاعب يسجل 200 هدف في القرن الـ 21
2022-08-22
منتخب سورية بكرة السلة للشباب يخسر أمام منتخب الصين تايبيه ببطولة آسيا
2022-08-22
مدرب تشرين: سنعتمد خطة جديدة للوصول إلى الجهوزية المطلوبة قبل انطلاق الموسم الكروي
2022-08-22
بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة… بطولة تنشيطية للشطرنج باللاذقية
2022-08-22
الكرواتي تشوريتش يتوج بلقب بطولة سينسيناتي للتنس
2022-08-22
الفرنسية غارسيا تتوج بلقب بطولة سينسيناتي للتنس
2022-08-22
اقتصاد
أزمة الغاز تخفض اليورو لما دون مستوى التعادل مع الدولار
2022-08-22
تراجع الأسهم الأوروبية مع توقع إجراءات متشددة من المركزي الأوروبي
2022-08-22
هبوط أسعار النفط
2022-08-22
طرح تشكيلة واسعة من القرطاسية بصالات السورية للتجارة في حلب
2022-08-22
زراعة 35 ألف هكتار بمحصول الذرة الصفراء في حلب
2022-08-22
تعطل إمدادات النفط من كازاخستان عبر خط بحر قزوين
2022-08-22
انطلاق مهرجان التسوق العودة إلى المدارس في القنيطرة
2022-08-22
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الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعسكريين والمتقاعدين
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لليوم الثاني مجلس مدينة الحسكة يسير صهاريج لتأمين مياه الشرب للأهالي
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الدفاع الروسية: تدمير مواقع عسكرية أوكرانية والقضاء على أكثر من 200 من القوميين المتطرفين
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محصول الذرة الصفراء في حلب
2022-08-22
تصوير: جورج اورفليان
محصول الذرة الصفراء في حلب
2022-08-22
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