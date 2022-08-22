أزمة الغاز تخفض اليورو لما دون مستوى التعادل مع الدولار

لندن-سانا

تراجعت العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” اليوم لما دون مستوى التعادل مع الدولاربفعل مخاوف متعلقة بتوقف امدادات الغاز إلى أوروبا لمدة ثلاثة أيام خلال الشهر الجاري ما قد يفاقم أزمة الطاقة.

وذكرت وكالة رويترز أن اليورو انخفض في أحدث التعاملات 0.4 بالمئة إلى 1.0001 دولار وتراجع لأدنى مستوى له منذ منتصف الشهر الماضي عند 0.9989 دولار كما تراجع الجنيه الاسترلينى لمستوى منخفض جديد في خمسة أسابيع مسجلاً 1.17875 دولار اذ سلطت أزمة الطاقة الضوء أكثر على مشاكل تكلفة المعيشة في بريطانيا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.25 بالمئة إلى 108.42 ملامساً أعلى مستوى له منذ منتصف الشهر الماضي.

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