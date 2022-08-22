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المجد يفوز على الاتحاد ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الصحفيين لكرة القدم

2022-08-22

حلب-سانا

فاز فريق المجد على الاتحاد أهلي حلب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب السابع من نيسان في مدينة حلب ضمن منافسات بطولة كأس الصحفيين لكرة القدم بنسختها العاشرة ليتصدر المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط ويتأهل للدور نصف النهائي من البطولة.

وقسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين ضمت الأولى أندية الطليعة وحطين والحرية والثانية أندية الاتحاد أهلي حلب والكرامة والمجد ويختتم الدور الأول بلقاء الاتحاد مع الكرامة يوم الأربعاء المقبل ليتضح الفريق الأخير المتأهل للدور نصف النهائي رفقة الطليعة وحطين من المجموعة الأولى والمجد من المجموعة الثانية.

وفي الدور نصف النهائي يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري تليه في اليوم التالي مباراة أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى والفائزان في هاتين المباراتين يتأهلان إلى النهائي الذي سيقام في الثامن والعشرين الجاري.

سامر خزمة

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