26 تموز 1956 – الرئيس المصري جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس

دمشق-سانا
1788- نيويورك تصبح الولاية الحادية عشرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
1891 – فرنسا تضم جزيرة تاهيتي أكبر جزر بولينيسيا الفرنسية.
1911 – القوات الفرنسية تدخل مدينة فاس لإجهاض الثورة التي تشهدها المدينة إلى جانب العديد من المدن المغربية للاحتجاج على الظلم الذي يمارسه الاحتلال الفرنسي.
1939 – واشنطن تفض المعاهدة التجارية مع اليابان.
1956 – الرئيس المصري جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس.
1959 – مقتل القيادي النقابي الجزائري عيسات إيدير بعد تأثره بالتعذيب الذي تعرض له من قبل الفرنسيين طوال شهر كامل.
1963 – زلزال عنيف يضرب مدينة سكوبيه اليوغسلافية أدى إلى مصرع الآلاف من الأشخاص.
من مواليد هذا اليوم..
1829 – أوجست ماري فرنسوا برناريت رئيس وزراء بلجيكا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1909.
1842 – ألفرد مارشال اقتصادي بريطاني.
1955 – آصف علي زرداري رئيس باكستان.
من وفيات هذا اليوم..
1830 – الملك جورج الرابع ملك المملكة المتحدة وهانوفر.
1934 – ونسر ماكاي رسام أمريكي.
1987 – توفيق الحكيم كاتب وأديب مصري.
أعياد ومناسبات..
عيد الاستقلال في ليبيريا.
عيد الاستقلال في جزر المالديف.