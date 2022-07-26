26 تموز 1956 – الرئيس المصري جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس

دمشق-سانا

1788- نيويورك تصبح الولاية الحادية عشرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

1891 – فرنسا تضم جزيرة تاهيتي أكبر جزر بولينيسيا الفرنسية.

1911 – القوات الفرنسية تدخل مدينة فاس لإجهاض الثورة التي تشهدها المدينة إلى جانب العديد من المدن المغربية للاحتجاج على الظلم الذي يمارسه الاحتلال الفرنسي.

1939 – واشنطن تفض المعاهدة التجارية مع اليابان.

1956 – الرئيس المصري جمال عبد الناصر يؤمم قناة السويس.

1959 – مقتل القيادي النقابي الجزائري عيسات إيدير بعد تأثره بالتعذيب الذي تعرض له من قبل الفرنسيين طوال شهر كامل.

1963 – زلزال عنيف يضرب مدينة سكوبيه اليوغسلافية أدى إلى مصرع الآلاف من الأشخاص.

من مواليد هذا اليوم..

1829 – أوجست ماري فرنسوا برناريت رئيس وزراء بلجيكا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1909.

1842 – ألفرد مارشال اقتصادي بريطاني.

1955 – آصف علي زرداري رئيس باكستان.

من وفيات هذا اليوم..

1830 – الملك جورج الرابع ملك المملكة المتحدة وهانوفر.

1934 – ونسر ماكاي رسام أمريكي.

1987 – توفيق الحكيم كاتب وأديب مصري.

أعياد ومناسبات..

عيد الاستقلال في ليبيريا.

عيد الاستقلال في جزر المالديف.