ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من شح الإمدادات

سنغافورة-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم لليوم الثاني على التوالي وسط مخاوف متزايدة من شح الإمدادات الأوروبية بعد أن قطعت روسيا المورد الرئيسي للنفط والغاز الطبيعي إلى منطقة إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي.

وذكرت رويترز أن عقود خام برنت الآجلة لشهر أيلول ارتفعت 1.51 دولار أي 1.4 بالمئة إلى 106.66 دولارات للبرميل.

كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أيلول 1.36 دولار أي 1.4 بالمئة إلى 98.04 دولاراً للبرميل.

وكانت روسيا قلصت إمدادات الغاز إلى أوروبا أمس بعدما أعلنت شركة غاز بروم أن الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا ستنخفض إلى 20 بالمئة فقط من طاقته.

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