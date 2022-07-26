باكستان تعلن حالة طوارئ مناخية في كراتشي

إسلام أباد-سانا

أعلنت باكستان حالة طوارئ مناخية في مدينة كراتشي بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة المترافقة مع الرياح الموسمية التي أدت إلى إغراق عدد كبير من منازلها وطرقاتها.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الحكومة الباكستانية أعلنت “عطلة رسمية في كراتشي وحيدر أباد” في محاولة منها لتجنب خطر الفيضانات لكن المناطق المنخفضة التي تتعرض منذ أسابيع لأمطار غزيرة تحولت إلى مناطق منكوبة.

بدوره حذر سردار سارفراز مدير مكتب الأرصاد الجوية في باكستان أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في كراتشي حتى يوم غد.

من جهتها قالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في بيان إن 312 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم منذ الشهر الماضي نتيجة هذه الأمطار مشيرة إلى أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما أمس بعد تعرضهما للصعق في كراتشي بسبب سقوط خطوط الكهرباء في الشوارع الغارقة بالمياه.

وأضافت الهيئة إن الأمطار الغزيرة عطلت أيضاً رحلات الطيران والقطارات في المدينة الضخمة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.

ووفق منظمة غيرووتش البيئية غير الحكومية فإن باكستان تأتي في المرتبة الثامنة في قائمة البلدان الأكثر تعرضاً للطقس الحاد الناتج عن التغير المناخي.

وكانت تعرضت باكستان لأسوأ فيضانات عام 2010 حين غطت المياه ما يقرب من خمس مساحة البلاد ما أسفر عن مصرع نحو ألفي شخص وتشريد 20 مليوناً.

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