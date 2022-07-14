مباحثات سورية إيرانية في مجال الإدارة الحضرية للمدن

طهران-سانا

بحث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف مع رئيس بلدية طهران الدكتور علي رضا زاكاني سبل تبادل الخبرات في مجال الإدارة الحضرية للمدن بما يلبي متطلبات النمو السكاني.

وخلال لقاء بين الجانبين في طهران اليوم حضره سفير سورية في إيران الدكتور شفيق ديوب أكد مخلوف أهمية التعاون في شؤون الإدارة المحلية والبلديات مع الجانب الإيراني بما يعزز الخدمات والمشاريع التنموية والاجتماعية والاستثمارية في سورية.

ولفت مخلوف إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الإيرانية في مجال التعامل مع ملف السكن العشوائي والخبرات والتكنولوجيا الحديثة لتدوير النفايات الصلبة.

من جانبه أكد السفير ديوب أهمية التعاون في مجال البلديات وخاصة تدوير النفايات والعمل على الاستفادة من الطاقات المتجددة الصديقة للبيئة.

بدوره قدم زاكاني عرضاً لبرامج العمل ونظام إدارة مدينة طهران بما في ذلك البنى التحتية وشبكات المترو والخدمات الأساسية والمساحات الخضراء والنظام العمراني مؤكداً استعداد بلدية طهران للتعاون مع الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة دمشق ونقل الخبرات للجانب السوري.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على عقد اجتماعات فنية للمتخصصين لدراسة أوجه التعاون ووضع خطط عمل هادفة وصولاً إلى نتائج تخدم متطلبات المدن والتوسع السكاني والخدمي.

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