مياه حماة تزود القرى المتضررة بالحرائق بمياه الشرب

2025-08-16

حماة-سانا

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري وبالتنسيق مع إدارة منطقة الغاب تزويد المواطنين الذين تأثرت قراهم بالحرائق في منطقة الغاب بمياه الشرب.

وأوضح مدير المؤسسة المهندس عبد الستار العلي لمراسل سانا، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة “حماة تنبض من جديد” وضمن خطة استجابة طارئة وضعتها المؤسسة بالتعاون مع المؤسسات الخدمية والمنظمات الإنسانية لتقديم مياه الشرب للمتضررين من الحرائق بمنطقة الغاب.

وأشار العلي إلى أن تضرر شبكات الضخ وخطوط الإسالة بسبب النيران أدى إلى نقص كميات مياه الشرب للمواطنين، ما دفع المؤسسة للبحث عن حلول بديلة.

 

