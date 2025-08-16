نواعير حماة تدور من جديد بعد وصول المياه إلى نهر العاصي

حماة-سانا

عادت نواعير حماة للدوران من جديد بعد أن فتحت مديرية الموارد المائية سد الرستن ووصلت المياه إلى نهر العاصي.

وأوضح مدير الموارد المائية في حماة المهندس رياض عبيد في تصريح لمراسل سانا، أن فتح السد بتوجيه من الهيئة العامة للموارد المائية، واستجابة لمناشدات الفلاحين، أسهم بوصول المياه إلى نهر العاصي، وبالتالي عودة النواعير للدوران بعد توقفها خلال الفترة الماضية.

وأشار عبيد إلى أن مدة فتح سد الرستن تتراوح بين 4 و5 أيام، بكمية تصل إلى نحو أربعة ملايين متر مكعب، لافتاً إلى أن فتح السد للمرة الرابعة خلال العام الجاري سيسهم في دعم القطاع الزراعي بالمحافظة، لأنه يمكن الفلاحين من سقاية محاصيلهم الصيفية في ظل موجة الجفاف التي تشهدها سوريا.