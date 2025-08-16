كهرباء اللاذقية: إصلاح معظم الأضرار الناجمة عن الحرائق في كسب

اللاذقية-سانا

أنجزت ورشات الشركة العامة لكهرباء اللاذقية إصلاح 90 بالمئة من الأضرار التي لحقت بشبكات الكهرباء، جراء الحرائق التي اجتاحت منطقة كسب في ريف المحافظة الشمالي، وتعمل حالياً على استعادة التيار الكهربائي بالكامل للمناطق المتضررة.

وأوضحت مديرة مركز كهرباء البسيط المهندسة أريج درويش في تصريح لمراسل سانا، أن الشركة استنفرت ورشاتها فور اندلاع الحرائق، وأرسلت فرقاً لتقييم الأضرار التي طالت أساساً أعمدة التوتر المنخفض والأمراس والكابلات في عدة مراكز تحويل، مشيرة إلى أن نسبة الإصلاحات بلغت 90 بالمئة، والعمل جارٍ على استكمالها وإعادة التيار بشكل كامل خلال ساعات قليلة.

من جهته أشار مدير مركز كهرباء كسب جعفر صقور إلى أن منطقة الشجرة كانت أكثر المناطق تضرراً، حيث تضررت خمسة مراكز تحويل، وتمت معالجة معظم الأضرار وإعادة التيار للمناطق المأهولة، في حين لا تزال الأعمال جارية في بعض المناطق غير المأهولة حالياً.

بدورهم نوه عدد من أهالي المنطقة بسرعة استجابة فرق وورش الكهرباء واستبدالها الأعمدة المحترقة من منطقة البحوث حتى آخر نقطة، في حين أشار آخرون إلى صعوبة الوضع في منطقة وادي النبعين التي تعرضت لحرائق كبيرة، مع وجود بؤر ما تزال مشتعلة فيها.

وأعلن الدفاع المدني في وقت سابق السيطرة على 90 بالمئة من الحرائق في ريف اللاذقية، مشيراً إلى أن فرق الإطفاء تتعامل مع عدد من البؤر المشتعلة وتتابع عمليات الإخماد والتبريد، مع بقاء هذه الفرق في المواقع التي تم إخمادها لضمان عدم تجدد اشتعال النيران بسبب الرياح القوية.