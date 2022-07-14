10 آلاف مريض يستفيد من خدمات جمعية رعاية السكريين في دمشق

دمشق-سانا

تركز الجمعية السورية لرعاية السكريين على الأنشطة التوعوية لتعزيز ثقافة دعم مرضى السكري والتعريف بالمرض وكيفية تعايش المريض معه والإجراءات التي يتوجب على المريض وذويه اتخاذها لحمايته من مضاعفات المرض وفق أمينة السر الجمعية رزان الهزواني.

وبينت الهزواني في تصريح لـ سانا أن الجمعية التي تأسست عام 2003 تقدم خدمات الرعاية لمرضى السكري من مختلف الفئات العمرية عبر تعليمهم أخذ الدواء عبر الحقن وإجراء التحاليل بشكل ذاتي والمشاركة بدورات تثقيف صحي وتأمين الأنسولين لهم بشكل دوري حيث وصل عدد مستفيدي الجمعية من مدينة دمشق إلى 10 آلاف مريض.

ولفتت الهزواني إلى أن الجمعية اطلقت برنامج كفالة خاصا بالأطفال مرضى السكري الأيتام أو من الأسر المهجرة وصل عدد المستفيدين منه إلى نحو 180 طفلاً وطفلة يقدم لهم الدواء مجانا بشكل شهري حيث يتم تأمينه عبر عدد من المتبرعين الداعمين للجمعية أو عينات مجانية مقدمة من عدد من شركات الصناعات الدوائية.

وحول برامج التثقيف الصحي أوضحت الهزواني أن الجمعية تنظم بشكل دوري محاضرات وندوات يشارك بها أطباء اختصاصيون تقدم معلومات واستشارات طبية تتعلق بغذاء مريض السكري وتجاوز حالات هبوط أو ارتفاع السكر والاختلاطات الناجمة عنه كما تشارك كوادر الجمعية بالمعارض والمهرجانات حيث تقدم فحوص سكري مجانية للكشف عن حالات السكري الصامتة ويتم تشخيص إصابات جديدة بناء على التحاليل وعدد من الأعراض يشعر بها الشخص دون أن يعلم أنه مريض سكري.

ولفتت هاجر الحسين وهي والدة طفلة مصابة بالسكري إلى أهمية جهود الجمعية للتخفيف من أعباء تكاليف العلاج بينما نوه خليل الخطيب بدور الدعم النفسي والتثقيف الصحي المقدم لهم كآباء لأطفال سكريين.

وحسب بيانات وزارة الصحة العام الماضي يصل عدد الأشخاص المصابين بداء السكري من النمطين الأول والثاني إلى أكثر من 169 ألف مريض.

مهند سليمان